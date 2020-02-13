Депутат Рады извинился за свое высказывание о подаче воды в Крым

По словам депутата, об «идее» обменять воду для Крыма в обмен на преимущества в диалоге по Донбассу, рассказал ведущий передачи, а не он.

Депутат Рады, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия публично извинился за слова о том, что воду в Крым Украина могла бы обменять на «большое преимущество» в диалоге по Донбассу. Как информирует РИА Новости, соответствующее сообщение он обнародовал в Facebook.

«Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова», — написал Арахамия. Объяснив, что данные слова вырвали из контекста.

При этом, по словам депутата, об этой «идее» рассказал ведущий передачи, а не он. Что касается обсуждения этой темы, то во фракции ее никогда не обсуждали, отметил Арахамия.