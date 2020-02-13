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Депутат Рады извинился за свое высказывание о подаче воды в Крым

13.02.2020 07:24
Комментарии: 1
Депутат Рады извинился за свое высказывание о подаче воды в Крым

По словам депутата, об «идее» обменять воду для Крыма в обмен на преимущества в диалоге по Донбассу, рассказал ведущий передачи, а не он.

Депутат Рады, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия публично извинился за слова о том, что воду в Крым Украина могла бы обменять на «большое преимущество» в диалоге по Донбассу. Как информирует РИА Новости, соответствующее сообщение он обнародовал в Facebook.

«Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова», — написал Арахамия. Объяснив, что данные слова вырвали из контекста.

При этом, по словам депутата, об этой «идее» рассказал ведущий передачи, а не он. Что касается обсуждения этой темы, то во фракции ее никогда не обсуждали, отметил Арахамия.

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09:22 0 0
Людмила:

Украинцам верить нельзя. Сначала воду дадут, а потом закроют. А люди Донбасса пострадает точно и навсегда.Россия не пойдет на этот обмен.

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