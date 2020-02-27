Фрегат «Адмирал Горшков» впервые выстрелил новейшей ракетой «Циркон»

В январе фрегат «Адмирал Горшков» выстрелил по цели на военном полигоне Северного Урала.

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали с корабля. Как информирует ТАСС со ссылкой на собеседника из силовых структур, это произошло впервые. Уточняется, что испытания состоялись в январе: из акватории Баренцева моря фрегат «Адмирал Горшков» совершил выстрел «Цирконом» по цели, размещенной на территории военного полигона Северного Урала. В сообщении говорится, что траектория полета составила порядка пятисот километров. Как рассказали источники агентства, после пусков с корабля, «Цирконы» планируется испытывать в пусках с атомных подлодок.