В России могут вырасти цены на непродовольственные товары

Российские производители начнут включать стоимость утилизации отходов и упаковки в себестоимость продукта.

Глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров рассказал о том, что к 2021 году могут вырасти цены на непродовольственные товары, представленные на российском рынке. К такому развитию событий приведет принятие правительством России нормативов по обязательной и полной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки. Федоров считает, что цены на бытовую технику могут вырасти в среднем на 13%, электроника увеличится в цене на 9%, а ценник на одежду и обувь прибавит 2–5%. Рост цен он связывает с тем, что российские производители включат расходы, затраченные ими на утилизацию, в стоимость своих товаров, пишет газета Известия.