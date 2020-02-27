CША и Великобритания резко увеличили импорт российской нефти

Объем поставок вырос больше чем в два раза на фоне снижения уровня цен на российскую нефть Urals и санкций против Венесуэлы и Ирана.

В прошлом году США, Великобритания и Турция весьма значительно нарастили объем закупок российской нефти, информирует РБК со ссылкой на ФТС (Федеральная таможенная служба). Эта же информация подтверждается и таможенными службами стран. Как сообщается, объем поставок вырос больше чем в два раза на фоне снижения уровня цен на российскую марку Urals и санкционного режима против Венесуэлы и Ирана. Вместе с этим, как говорится в статье, экспорт нефти в КНР, Нидерланды и Германию финансовом эквиваленте изменился не столь существенно.