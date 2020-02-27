В Пентагоне признали, что США «подорвали» свое превосходство над Россией

Представитель Пентагона пояснил, что армия США готова защищаться от нападения, но Москва и Пекин усиливают военные возможности, чтобы обеспечить свое влияние во всем мире.

Военное преимущество США на мировой арене подорвано, в то время как Россия и Китай продолжают усиливать свои ресурсы в этом направлении. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в ходе слушаний в Конгрессе выступил глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Представитель Пентагона пояснил, что сейчас армия США, как и прежде, готова защищать государство от нападения и выражать поддержку своим союзникам, однако конкурентное преимущество страны подорвано, и этот факт не подлежит сомнению.