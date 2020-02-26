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В Минздраве Украины озвучены результаты тестов эвакуированных из Китая

26.02.2020 23:58
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В Минздраве Украины озвучены результаты тестов эвакуированных из Китая

В Минздраве Украины сообщили результаты тестов граждан страны и иностранцев, эвакуированных из города Ухань (КНР), где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Как отмечает russian.rt, первые результаты тестов на коронавирус, взятых у людей, находящихся на обсервации в Новых Санжарах оказались отрицательными, случаев заражения коронавирусом выявлено не было.

Украинские власти на прошедшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Было решено направить их на карантин в поселок Новые Санжары (Полтавская область).

Однако данное решение вызвало недовольство среди местных жителей, которое вылилось в протесты и беспорядки. Местными правоохранителями было возбуждено 5 уголовных дел.

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