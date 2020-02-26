Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса

Люди могут заразиться коронавирусом не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как человек может заразиться коронавирусом и дала россиянам рекомендации по сохранению здоровья. Так, вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, человек может заразиться коронавирусом и через грязные руки, воду и гаджеты. Попова подчеркнула, в сложившейся ситуации, все должны соблюдать правила личной гигиены, а также чаще мыть лицо и руки, очищать гаджеты и содержать жилые помещения в чистоте.

Также глава Роспотребнадзора подтвердила ранее озвученное ведомством предупреждение воздержаться от поездок в страны, в которых существует распространяется коронавирус и есть возможность инфицирования, пишет РИА Новости.