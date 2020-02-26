Голосование по Конституции может состояться 22 апреля

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас заявил, что день голосования по Конституции будет сделан выходным днем.

Во время встречи рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию с главой государства Владимиром Путиным была предложена дата проведения голосования по Конституции. Мероприятие может пройти 22 апреля, причем, по словам сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, который и предложил президенту эту дату, день голосования будет сделан выходным, для того, чтобы все желающие имели возможность придти на участки для голосования и высказать свое мнение по этому вопросу, пишет Российская газета.