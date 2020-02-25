Gonggong - первое китайское имя, присвоенное одной из планет Солнечной системы

Одна из самых крупных карликовых планет Солнечной системы официально получила имя, пришедшее из китайской мифологии.

Крупнейшая безымянная карликовая планета, вращающаяся вокруг нашего Солнца, наконец получила имя. Широко известно, что наша солнечная система состоит из Солнца, множества лун и восьми планет. Кроме того, вокруг много движущихся комет, астероидов и карликовых планет, наиболее известной из которых является Плутон.

Несмотря на то, что за Плутоном, это пятая по величине карликовая планета, она до сих пор не имела названия. Она была замечена еще в 2007 году, как блуждающая не так далеко от Нептуна, и ученые внесли ее в каталог под номером 2007 OR10. Теперь же ей официально присвоено имя Gonggong. Планета имеет очень диковинную и удачную орбиту, которая колеблется в пределах 34-101 астрономических единиц на расстоянии 5,1-15,1 миллиарда километров от Солнца. Большая масса планеты делает возможным сохранение слабой атмосферы метана, хотя такая атмосфера будет медленно уходить в космос.

Gonggong популярный китайский бог воды, которого в китайском фольклоре представляют с рыжими волосами и телом змеи, змеевидным хвостом и человеческой головой с изогнутым лбом.

Маленькая луна, которая вращается вокруг Gonggong, названа Xiangliu, по имени представителя, который служил божеству в китайском фольклоре. По словам Саймона Портера, астрофизика из Международного астрономического союза, пара является первым наиболее значимым объектом Солнечной системы, получившим китайские имена.

Карликовая планета была открыта тремя американскими астрономами, которые решили поделиться честью выбора имени для карликовой планеты с миром и провели конкурс. Названия были выбраны из-за их связи со льдом, снегом и красным цветом, все характеристики, которые связаны с 2007 OR10. Пара была выбрана еще и потому, что божества, в честь которых их назвали, связаны между собой.

Имя Gonggong было официально выбрано и представлено в Международный астрономический союз, который управляет официальным каталогом вселенной. Однако только в среду Центр малых планет МАС подтвердил название и обновил свой каталог. Теперь карликовая планета 2007 OR10 официально известна, как Gonggong, пишет TechTime.