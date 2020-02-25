Белоруссия потеряла 2 млрд долларов из-за «грязной» российской нефти

Об этом объявил глава белорусского МИД Владимир Макей, заявивший, что Минск четко выполнял свои обязательства.

В прошлом году Белоруссия из-за российских нефтяных ограничений и поставок «грязной нефти» потеряла два миллиарда долларов. Как пишет Газета.ру со ссылкой на БелТА, с таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей. Он подчеркнул, что на экспорт страны большое влияние оказали изменения торговых условий со стороны Москвы. Даже несмотря на то, что Минск четко выполнял свои обязательства.

Как напоминает издание, за последнее время произошло обострение отношений между странами. Белоруссия производит закупки сырья из РФ, но разговоры о поставках проходят достаточно в тяжелом режиме – стороны не могут найти компромисс.