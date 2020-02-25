Ученые обнаружили зеленую водоросль возрастом в миллиард лет

В Китае обнаружили окаменелости древнейших зеленых морских водорослей (Proterocladus antiquus), существовавших на планете около миллиарда лет назад.

И хотя они были крошечными, всего 2 мм в длину, водоросли играли существенную роль: они могли производить кислород посредством фотосинтеза.

«Открытие данного растения указывает на то, что зеленые растения, которые мы видим сегодня, можно проследить как минимум до 1 миллиарда лет назад, и они начали обитать в океане, прежде чем расширили свою территорию до суши», – сообщил ведущий исследователь Цин Тан, палеобиолог представляющий Вирджинский Политехнический институт.

До сих пор у исследователей не было убедительных доказательств того, что зеленые водоросли существовали на планете так давно. Компьютерные модели показали, что фотосинтезирующие растения возникли между палеопротерозойской эрой (2,5–1,6 млрд. лет назад) и криогенным периодом (720–635 млн. лет назад).

Теперь, когда у исследователей есть ископаемое вещество, они могут с уверенностью сказать, что фотосинтезирующие растения, группа, известная как Viridiplantae, жили как минимум один миллиард лет назад и что они были многоклеточными, заметил Тан.

Proterocladus antiquus почти на 200 млн лет старше, чем зеленая водоросль, окаменелости которой были обнаружены прежде.

Исследование подтверждает то, что зеленые водоросли существовали около миллиарда лет назад.

Тан совместно с другими учеными обнаружил окаменелости зеленых водорослей недалеко от города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

Ученый отметил, что подобно современным водорослям, P. antiquus имели дифференцированные, разветвленные клетки и корневые структуры. Эти водоросли, вероятно, сыграли важную роль в древней экосистеме, производя кислород. Кроме того, они, возможно, являлись пищей и кровом для других организмов.

Фото окаменелости зеленых водорослей, датируемой 1 млрд. лет. Изображение было получено с помощью микроскопа, поскольку само ископаемое имеет длину 2 мм. Темный цвет окаменелости был создан путем добавления капли минерального масла для создания контраста.

«P. antiquus росли на морском дне и могли служить идеальным местом для жизни, укрытия, отдыха для других организмов», – считает Тан.

Как предположили исследователи, этот вид является прародителем всех многоклеточных зеленых растений на планете.

«Новое ископаемое предполагает, что зеленые водоросли были важными игроками в океане задолго до того, как их потомки, наземные растения, взяли под контроль сушу», – считает Тан.

Однако не все ученые согласны с мнением исследователей и споры о происхождении зеленых растений остаются дискуссионными.

«Некоторые ученые полагают, что зеленые растения появились в реках и озерах, а затем завоевали океан и сушу», – заметил геобиолог Сяо Шухай.

Кроме того, зеленые водоросли не самые старые водоросли в истории.

«Существуют убедительные свидетельства того, что и красные водоросли существовали более миллиарда лет назад, и мы знаем, что красные и зеленые водоросли отличались от общего предка», – заметил Тимоти Гибсон, научный сотрудник Департамента наук о Земле в Дартмутском колледже, не принимавший участия в исследовании.

Однако он также добавил, что открытие окаменелости данного вида зеленых водорослей помогает заполнить важный пробел и усиливает новые временные рамки для эволюции ранней, сложной жизни, пишет livescience.com.

Статья с результатами исследования ученых представлена на страницах издания Nature Ecology and Evolution.