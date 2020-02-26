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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран

26.02.2020 07:27
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Россиянам рекомендуют не посещать Италию, Южную Корею и Иран

В данных странах произошел резкий рост заболевших инфекцией COVID-19. Сообщается также о случаях смертельного исхода.

Жителям России рекомендуют не приезжать Италию, Южную Корею и Иран. Как передает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, причиной этого является вспышка коронавируса. Как ранее заявили эксперты ВОЗ, в обозначенных странах произошел резкий рост заболевших инфекцией COVID-19, также зафиксированы случаи смертельного исхода. В связи с чем вероятен риск заболевания коронавирусом в случае посещения этих стран. Роспотребнадзор рекомендует воздержатся от поездок на эти территории до стабилизации эпидемиологической обстановки.

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