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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Турецкий лидер сообщил о встрече с Путиным 5 марта

25.02.2020 21:12
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Турецкий лидер сообщил о встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции планирует обсудить на встрече со своим российским коллегой ситуацию в Идлибе.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, встреча намечается на 5 марта. Во время двусторонних переговоров президент Турции собирается обсудить с Владимиром Путиным вопросы урегулирования конфликта в сирийском Идлибе.

Также Эрдоган сообщил, что планируется четырехсторонняя встреча с главами России, Германии и Франции, тем не менее ее время и место пока не согласовано, пишет РИА Новости.

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