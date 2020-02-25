Турецкий лидер сообщил о встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции планирует обсудить на встрече со своим российским коллегой ситуацию в Идлибе.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, встреча намечается на 5 марта. Во время двусторонних переговоров президент Турции собирается обсудить с Владимиром Путиным вопросы урегулирования конфликта в сирийском Идлибе.

Также Эрдоган сообщил, что планируется четырехсторонняя встреча с главами России, Германии и Франции, тем не менее ее время и место пока не согласовано, пишет РИА Новости.