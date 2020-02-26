Мишустин утвердил новые правила действий при нарушении воздушной границы России
Премьер России утвердил новые правила действий ВКС России при нарушении воздушной границы страны.
Согласно новым Правилам применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве, которые утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин, российская сторона может сбивать самолеты-нарушители только в том случае, если на борту нет ни пассажиров, ни заложников.
Документ предписывает военным сначала использовать радиокоманды и визуальные сигналы для того, чтобы указать нарушителю на незаконное пересечение границы РФ, а в случае отсутствия ответных действий выдворить нарушителя или принудить совершить посадку на одном из специально предназначенных для этого аэродромах. В случае подтверждения информации о захвате самолета-нарушителя, разрешается открыть огонь только в том случае, если на его борту нет заложников или пассажиров, пишет РИА Новости.
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