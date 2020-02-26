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Совфед одобрил проект закона о бесплатном питании для школьников

26.02.2020 14:59
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Совфед одобрил проект закона о бесплатном питании для школьников

Проект закона об обеспечении всех школьников младших классов бесплатным горячим питанием прошел согласование в Совете Федерации.

Члены Совета Федерации одобрили проект закона об обязательном обеспечении всех школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Такая информация появилась на официальном сайте Совфеда. Теперь документ будет передан на подпись главе государства Владимиру Путину.

Данный законопроект появился благодаря инициативе президента России Владимира Путина, которую он озвучил во время своего послания Федеральному собранию, а авторами проекта закона выступили спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, совместно с некоторыми депутатами нижней палаты парламента.

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Российские младшеклассники будут обеспечены горячим питанием
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