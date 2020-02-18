Российские младшеклассники будут обеспечены горячим питанием

Госдума РФ приняла проект закона об обязательном обеспечении учеников младших классов бесплатным горячим питанием.

Депутаты Государственной думы РФ поддержали инициативу президента России Владимира Путина о необходимости обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Госдума приняла проект закона в третьем чтении. В соответствии с принятым Думой законом, все ученики с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным горячим обедом, который, в обязательном порядке, будет включать одно горячее блюдо и горячий напиток. А учебные заведения должны будут организовать горячие обеды для младшеклассников в период с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года, пишет Российская газета.