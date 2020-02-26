В "Единой России" отрицают объединение с ОНФ

Представитель партии "Единая Россия" отрицает как объединение с ОНФ, так и смену лидера и названия.

Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Перминов прокомментировал информацию, распространенную в некоторых СМИ, о том, что партия собирается объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), при этом сменив своего лидера, а также название партии. По словам Перминова, все подобные заявления являются ложью и вбросами, и в руководстве партии подобные проекты никогда не обсуждались и не планируются к обсуждению, пишет РИА Новости.