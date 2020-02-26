Песков считает слова Суркова об "обнулении" президентских сроков частным мнением

Бывший помощник президента Владислав Сурков заявил, что после изменения Конституции отсчет количества президентских сроков начнется заново.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что после того, как будут внесены изменения в Конституцию России, отсчет президентских сроков должен начаться заново. По словам Пескова, так как Сурков больше не является сотрудников администрации президента, это мнение частного россиянина, "очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов", но не выражающего позицию Кремля по данному вопросу.

Ранее, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, депутат Государственной думы РФ Павел Крашенинников утверждал, что после изменения Конституции РФ президентские сроки "обнуляться" не будут, пишет ТАСС.