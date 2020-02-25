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Госдума рассмотрит поправки о порядке голосования по Конституции

25.02.2020 18:48
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Госдума рассмотрит поправки о порядке голосования по Конституции

Профильный комитет Думы даст оценку поправкам, внесенным в порядок голосования по Конституции.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ходе согласования поправок в Конституцию РФ. По его словам, комитет, в настоящее время, получил подготовленные поправки о порядке проведения на территории страны голосования. Члены комитета рассмотрят документ в самое ближайшее время. Крашенинников подчеркнул, что срок проведения голосования будет устанавливать глава России своим указом, в котором, в обязательном порядке, будет сформулирован вопрос для голосования, пишет ТАСС.

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