Безопасность пользователей iPhone под угрозой

Эксперт рассказал об особенностях работы предустановленных приложений с камерой.

В приложении iOS обнаружена уязвимость, благодаря которой можно получить доступ к пользовательским данным. Как передает РИА Новости, об этом в своем блоге рассказал программист Томми Миск. Эксперт говорит об особенностях работы предустановленного приложения с камерой. В частности, когда обладатель iPhone первый раз его открывает, сервис делает запрос на разрешение для обработки геолокации. Как правило, в этом случае владельцы гаджета дают согласие.

Далее камера делает запись GPS-данных ко всем фотографиям, то есть, без запроса каждый раз для отдельного разрешения. После того как пользователь копирует снимок, все данные о снимке, в том числе и координаты, попадают в буфер обмена. В результате, как утверждает Миск, информацию оттуда можно вытащить с помощью любых приложений, которые установлены на смартфоне.