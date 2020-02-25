Volkswagen представил новый Polo для РФ

Известный автоконцерн Volkswagen презентовал обновлённую модель Polo, который подготовлен для поставок в РФ.

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Автомобиль будет представлен в нескольких вариантах: Origin, Respect, Status и Exclusive. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает life.ru.

Продажи машин на российском рынке стартуют в июне 2020 года.

Автомобиль получит обновления как снаружи, так и внутри.

Новые авто будут поставляться с несколькими двигателями на выбор: объёмом 1.6 и мощностью 90 и 110 л.с., а также объёмом 1.4 и мощностью 125 л.с.

Новинка получила полностью измененный дизайн и новый, более объемный кузов.