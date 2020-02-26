В Саратове задержали двух подростков, которые готовили нападение

Молодые люди собирались использовать при нападении огнестрельное оружие и самодельные зажигательные смеси, инструкцию для которых они нашли в сети.

В Саратове задержаны подростки, планировавшие совершить атаку на одно из учебных заведений. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ, они заявили, что из чувств мести хотели убить около сорока человек. Оба молодых человека являются россиянами 2005 года рождения. Как сообщается, они были членами групп в сети Интернет, где пропагандировалась идеология массовых убийств. Во время задержания выяснилось, что подростки планировали использовать при нападении огнестрельное оружие и самодельные зажигательные смеси.