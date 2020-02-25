У семьи замначальника ГИБДД по Воронежской области обнаружили 22 квартиры

Подполковник МВД Игорь Качкин объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей.

Замначальника ГИБДД по Воронежской области, подполковник Игорь Качкин сообщил, что все обнаруженные квартиры принадлежат его родителям, которые раньше занимались предпринимательской деятельностью, а теперь являются пенсионерами. Ему же самому принадлежит только одна квартира, которая была приобретена с помощью ипотечного кредита и комната в коммунальной квартире. Качкин пояснил, что принимал участие в сделках по покупке недвижимости, но только по доверенности своих родителей, пишет РИА Новости.

В МВД по Воронежской области сообщили, что не видят повода к увольнению своего сотрудника, так как вышеназванная недвижимость принадлежит не ему лично, а его родителям, которые объяснили наличие у них такого количества квартир.