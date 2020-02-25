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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины

25.02.2020 22:46
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Зеркаль рассказала о наступлении новой эры в отношениях России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский восстановил двухсторонний диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Во взаимоотношениях России и Украины наступила новая эра. Об этом заявила бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, имея в виду восстановление украинским президентом двухсторонних прямых контактов с российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, при таком развитии ситуации, Украина может не получить помощь от своих европейских союзников, которые, ссылаясь на возобновление двухстороннего общения, оставят Украину один на один с Россией.

Также, Зеркаль напомнила и о нескольких "красных линиях", существующих в отношениях России и Украины, нарушение которых может привести к негативным последствиям, пишет РИА Новости.

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