Зеленский не получил приглашение на празднование 75-летия Победы

В офисе украинского президента заявили, что Владимир Зеленский не получал от России приглашения на празднование 75-летия Победы.

Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение от российских властей присутствовать на торжественном Параде в честь празднования 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщили в офисе главы Украины. Согласно официальному заявлению, приглашение для украинского президента в офис не поступало.

Ранее, помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов, заявлял, что Владимиру Зеленскому будет послано приглашение присутствовать на Параде Победы в Москве. По его словам, российская сторона будет рада видеть на праздничных мероприятиях всех, кто чтит освобождение мира от нацизма, пишет РИА Новости.