США примут решительные меры в случае вмешательства России в выборы

Госсекретарь заявил, что США примут меры в случае вмешательства России в процесс президентских выборов, но не уточнил, какие именно меры будут приняты в этом случае.

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что США примут меры в том случае, если Россия попытается вмешаться в процесс выборов. Помпео подчеркнул, что вмешательство в выборы США, да и любой другой страны, неприемлемо. Поэтому, Америка будет решительно отвечать на любые попытки России подорвать демократический процесс в США. При этом, госсекретарь не уточнил, что конкретно предпримут Соединенные штаты в случае вмешательства в процесс выборов следующего американского президента, пишет ТАСС.