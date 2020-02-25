Россияне отказываются от поездок в Италию из-за коронавируса

Власти Италии отменили все крупные выставочные мероприятия, в том числе и Венецианский карнавал, для избежания распространения коронавируса.

По информации, поступившей от Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне стали отказываться от поездок в Италию из-за боязни заразиться коронавирусом. В настоящее время, в основном, отменяются те поездки, которые были связаны с крупными выставочными мероприятиями Италии, такими, как, например, Венецианский карнавал, которые власти страны отменили из-за боязни распространения коронавируса. Остальные же туры, после консультаций с представителями туроператоров, в большинстве, остаются неизменными и россияне отправляются в путешествие.

По данным АТОР, в настоящее время по Италии могут путешествовать порядка 6-7 тыс. организованных туристов, а еще около 20 тыс. россиян совершают индивидуальные туры, пишет ТАСС.