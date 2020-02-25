Жители Украины с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

В данный момент на карантинном судне пребывает 25 украинцев, 24 из которых не собираются возвращаться домой.

Большинство граждан Украины с карантинного лайнера Diamond Princess, не захотели эвакуироваться на родину. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с Громадським радио проинформировал представитель Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

В данный момент на судне пребывает 25 украинцев, двое из которых находится в медучреждении. Все они являются членами экипажа. Как уточняется, 24 из них заявили, что не планируют своего возвращения на Украину, с еще одним пытаются установить контакт. Тем не менее, не исключено, что они могут изменить свое мнение.