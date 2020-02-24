Россия и Турция проведут новые консультации по Идлибу

Россия категорически осуждает действия террористов в Сирии и будет противостоять любым попыткам их обелить.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция готовятся к проведению новых встреч и консультаций по ситуации, сложившейся в зоне сирийского Идлиба. Лавров отметил, что российская сторона хочет добиться того, чтобы зона деэскалации действительно стала таковой, а для этого необходимо пресечь все возможные действия террористов в районе Идлиба.

Министр сообщил, Турция понимает, что Россия борется именно с незаконными бандами террористов в зоне деэскалации, подчеркнув, что президенты России и Турции никогда не договаривались о том, что не будут наноситься ответные удары по боевикам. Лавров настаивает, что Россия никогда не примирится с действиями террористов, которые нападают на российских и сирийских военных, а также местных жителей, и будет решительно противостоять всем попыткам обелить их, пишет ТАСС.