Президент назвал главный критерий успеха национальных проектов

Продолжительность жизни россиян и снижение смертности в России - вот главные критерии успешной реализации национальных проектов.

Глава России Владимир Путин обозначил основные критерии успешной реализации национальных проектов. По его словам, мы увидим результаты успешной работы по увеличившейся продолжительности жизни россиян и снижению смертности. Причем смертность в России в результате сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза и гибели в ДТП, как отметил президент Путин, уже снижается.

Также, российский лидер отметил и наличие скепсиса к национальным проектам заявив, что это неплохо, так как здоровый скептицизм побуждает добиваться необходимого результата, пишет ТАСС.