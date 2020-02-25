Мишустин обозначил главные задачи нового Правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал две основные задачи нового Правительства РФ.

Повышение реальных доходов россиян и увеличение темпов экономического роста России. Это, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, две основные задачи нового Правительства России. Премьер добавил, что именно решение этих двух ключевых задач позволит правительству добиться хороших показателей и в других областях: в сфере образования, в науке, в инновационной и социальной сферах и в бизнесе. При этом правительство решает и другие задачи, в частности те, которые поставил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.