Самые богатые люди мира потеряли $139 млрд за один день

В понедельник самые богатые люди в мире потеряли порядка $139 млрд из-за коронавируса.

Как сообщает агентство Bloomberg, из-за опасения фондовых рынков влияния коронавируса COVID-2019 на состояние мировой экономики, богатейшие люди мира потеряли порядка $139 млрд за один день. Такая крупная потеря связана с тем, что в понедельник торги на биржах закрылись серьезным падением американских фондовых индексов (снижение составило более 3%). Инвесторы опасаются, что распространение коронавируса приведет к серьезному падению экономики Китая, что, конечно, негативно скажется и на мировом экономическом росте, пишет РИА Новости.

Ранее, глава МВФ Кристалина Георгиева также высказывала опасения по поводу негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику.