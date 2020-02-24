В МВФ отметили влияние коронавируса на мировую экономику

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что даже непродолжительная вспышка коронавируса окажет негативное влияние на мировую экономику.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева представила прогноз организации относительно влияния коронавируса COVID-2019 на мировую экономику. По ее словам, даже если эпидемию дастся быстро остановить, коронавирус окажет негативное влияние на рост мирового ВВП. Тем не менее, она призывает международное сообщество готовиться к наихудшему сценарию.

Георгиева подчеркнула, что предыдущий прогноз МВФ по повышению темпов мирового экономического роста в текущем году до 3,3% уже невыполним из-за торговых войн США и Китая, которые срезали порядка 0,6% мирового ВВП. А коронавирус еще больше снизит данный показатель, пишет ТАСС.