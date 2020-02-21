В России отменили норму выдачи молока "за вредность"

В рамках "регуляторной гильотины" с 21 февраля отменен 3621 документ, в том числе и советская норма, по которой выдавали молоко "за вредность".

Правительство отменило еще один блок устаревших нормативных документов в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". На этот раз упразднен 3621 документ, в том числе и норма, согласно которой сотрудникам бесплатно выдавали молоко за работу на вредном производстве. Данная норма существовала со времен Советского союза, а ее автором был Владимир Ленин, который предложил бесплатно давать молоко голодающим трудящимся Путиловского завода в Петрограде, пишет Парламентская газета.