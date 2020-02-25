Президент Украины требует погасить долги по зарплатам перед шахтерами

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал полностью погасить задолженность по зарплатам пред шахтерами до мая текущего года.

Правительство Украины должно полностью погасить задолженность по заработным платам перед шахтерами, которые заняты на государственных угледобывающих предприятиях. С таким требованием к украинскому кабмину обратился президент страны Владимир Зеленский. Глава Украины дал членам правительства два месяца для реализации своего поручения подчеркнув, что было бы справедливо, не выплачивать зарплаты правительству до тех пор, пока не будут погашены долги перед людьми, пишет ТАСС.