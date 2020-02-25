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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Банки не будут платить комиссию за переводы в СБП

25.02.2020 15:08
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Банки не будут платить комиссию за переводы в СБП

Банк России отменил комиссии за переводы в Системе быстрых платежей для банков до 30 июня 2022 года.

В Совете директоров Банка России приняли решение ввести нулевой тариф за переводы с Системе банковских платежей для кредитных организаций. Такое заявление появилось на официальном сайте регулятора. Тарифы ЦБ будут действовать на переводы между физическими лицам. Это, по мнению руководства Банка России, позволит кредитным организация предоставлять услуги своим клиентам по очень низким тарифам или также бесплатно, пишет ТАСС.

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