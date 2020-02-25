Банки хотят отказаться от бумажных договоров

Благодаря изменениям клиентов будут обслуживать более оперативно. Кроме этого, не будет необходимости лично являться в офис.

Российские крупнейшие банки могут полностью отказаться от договоров бумажного формата, используя в дальнейшем электронный вариант соглашений. Как рассказали в разговоре с «Известиями» представители регуляторов, благодаря изменениям обслуживание клиентов будет происходить более оперативно. В частности, исчезнет необходимость лично являться в офис.

На опасения по поводу того, что из-за нового формата клиенты будут невнимательны в плане изучения договоров, в Банке РФ отметили, что в организациях будут обязаны полностью информировать клиентов об услугах.