Белоруссия купила российскую нефть у трейдеров

Белорусская сторона закупила 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров, но сумму сделки озвучивать не стала.

Согласно данным пресс-службы белорусского "Белнефтехима", страна закупила порядка 160 тыс. тонн российской нефти, но не напрямую у российских поставщиков, а через трейдеров с перевалкой в Литве. При этом в концерне подчеркнули, что нефть приобретена без каких-либо "премий", но назвать сумму сделки отказались, заявив, что информация представляет собой коммерческую тайну.

Ранее, Белоруссия отказалась покупать российскую нефть, так как не желает платить "премии" к ее цене российским нефтяным компаниям, пишет РБК.