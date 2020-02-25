Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ФЕВ, 12:11 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    69,4191

25 ФЕВ, 12:11 МСК
USD (ЦБ)    64,9213
EUR (ЦБ)    69,4191
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Скончался маршал СССР Дмитрий Язов

25.02.2020 12:04
Комментарии
Скончался маршал СССР Дмитрий Язов

Похороны маршала пройдут мытищинском федеральном военном мемориальном кладбище через три дня.

В российской столице ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Как передает РИА Новости, об этом проинформировало Минобороны. Как уточняется, Дмитрию Тимофеевичу было 95 лет. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Как стало известно позднее, похоронят маршала на мытищинском федеральном военном мемориальном кладбище 28 февраля.

Как отмечается, Дмитрий Язов был одним из последних военачальников, кто был удостоен звания маршала Советского Союза. Кроме этого, благодаря подвигам во времена Великой Отечественной войны его наградили орденом Красной Звезды.

Комментировать (без регистрации)
Скончался разведчик Алексей Ботян
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог

Электроника, одежда и обувь резко подорожают. Власти придумали новый налог
Экономика

Восстание низших. «Пятилетка санкций» привела к структурным сдвигам в российской экономике

Восстание низших. «Пятилетка санкций» привела к структурным сдвигам в российской экономике
Исследования 6

Винтокрылый «Терминатор». Легендарный МИ-8 получит усиленное вооружение для спецназа

Винтокрылый «Терминатор». Легендарный МИ-8 получит усиленное вооружение для спецназа
Наука и технологии

Крылья Родины. Как в России наращивают и модернизируют Военно-Воздушные силы

Крылья Родины. Как в России наращивают и модернизируют Военно-Воздушные силы
Наука и технологии

Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?

Неожиданное предложение Путина. Россия заплатит Белоруссии 300 млн долларов за нефть?
Экономика 2

Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть обитателей морских глубин

Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть обитателей морских глубин
Наука и технологии

Узнай, страна

В Карачаево-Черкесии начали третий этап рекультивации выработанных земель Урупского ГОКа

В Карачаево-Черкесии начали третий этап рекультивации выработанных земель Урупского ГОКа

В Приморье возобновили работу единственной птицефабрики с перспективой трудоустройства 1000 человек

В Приморье возобновили работу единственной птицефабрики с перспективой трудоустройства 1000 человек

В Рязанской области впервые в России ввели цифровую систему управления производством на кожзаводе

В Рязанской области впервые в России ввели цифровую систему управления производством на кожзаводе

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?

Новости дня

10:57 Банки хотят отказаться от бумажных договоров Банки хотят отказаться от бумажных договоров
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:04 Жители Украины с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину Жители Украины с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину
09:02 В России могут закрыться сахарные заводы В России могут закрыться сахарные заводы
07:21 В посольстве РФ прокомментировали очередное «вмешательство в выборы в США» В посольстве РФ прокомментировали очередное «вмешательство в выборы в США»
24 ФЕВ, 23:58 Через 20 лет на Земле может остаться 10% всех коралловых рифов Через 20 лет на Земле может остаться 10% всех коралловых рифов
24 ФЕВ, 20:27 В МВФ отметили влияние коронавируса на мировую экономику В МВФ отметили влияние коронавируса на мировую экономику
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
24 ФЕВ, 20:01 В МИД оценили сообщение Нидерландов о свидетеле запуска ракеты "Бук" В МИД оценили сообщение Нидерландов о свидетеле запуска ракеты "Бук"

Узнай, страна!

11:51 В Карачаево-Черкесии начали третий этап рекультивации выработанных земель Урупского ГОКа В Карачаево-Черкесии начали третий этап рекультивации выработанных земель Урупского ГОКа
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ФЕВ, 11:17 В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП В Москве прошла презентация онлайн-платформы ATFN – инструмента доступного финансирования МСП
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter