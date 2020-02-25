Скончался маршал СССР Дмитрий Язов

Похороны маршала пройдут мытищинском федеральном военном мемориальном кладбище через три дня.

В российской столице ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Как передает РИА Новости, об этом проинформировало Минобороны. Как уточняется, Дмитрию Тимофеевичу было 95 лет. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Как стало известно позднее, похоронят маршала на мытищинском федеральном военном мемориальном кладбище 28 февраля.

Как отмечается, Дмитрий Язов был одним из последних военачальников, кто был удостоен звания маршала Советского Союза. Кроме этого, благодаря подвигам во времена Великой Отечественной войны его наградили орденом Красной Звезды.