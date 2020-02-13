Скончался разведчик Алексей Ботян

В январе 1945 года Алексей Николаевич был руководителем блестящей операции по спасению польского Кракова.

Ушел из жизни знаменитый разведчик, Герой России, ветеран Второй мировой Алексей Ботян. В минувший понедельник ему исполнилось 103 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР. Алексея Ботяна зрители также знают по образу главного героя фильма «Майор Вихрь», который совершил подвиг.

В январе 1945 года Алексей Николаевич был руководителем блестящей операции по спасению польского Кракова. Вторую мировую войну, как сообщает агентство, он встретил первого сентября 1939 года. Боевой счет Ботян открыл в первый же день военных сражений, сбив немецкий бомбардировщик «Юнкерс».