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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В России могут закрыться сахарные заводы

25.02.2020 09:02
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В России могут закрыться сахарные заводы

Все дело в среднегодовых ценах на сахар, которые не дают возможности поддерживать нужный уровень рентабельности предприятий.

В ближайшие несколько лет в России могут закрыться ряд сахарных заводов. Речь идет о тех предприятиях, чья суммарная мощность превышает 150 тысяч тонн. Такими прогнозами в разговоре с «Ведомостями» сообщил глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин. По его словам, речь идет о следующих объектах: Мелеузовский сахарный завод (Башкирия), Нурлатский сахарный завод (Татарстан), а также Товарковский сахарный завод (Тульская область).

Бодин пояснил, среднегодовые цены на сахар не дают возможности поддерживать нужный уровень рентабельности предприятий. В этом плане, если не произойдет изменение ситуации с мировыми и внутренними ценами не станет другой, то в зоне риска могут оказаться и другие сахарные заводы страны.

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