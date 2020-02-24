Пользователи высмеяли шутку Гончарука о способах выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пошутил о том, что для выплаты кредита молодым украинцам нужно торговать наркотиками и оружием.

Пользователи Сети высмеяли шутку премьера Украины Алексея Гончарука о том, что на Украине слишком большие проценты по кредитам, особенно ипотечным, и молодым украинцам порой не под силу выплачивать проценты, или нужно заниматься торговлей оружием и наркотиками. В Twitter стали появляться критические замечания по поводу неудачной шутки. Так, пользователи предлагали торговать и "тем и другим", заявляли, что страна наконец-то "достигла уровня Европы" и утверждали, что на Украине "какая голова, такое и все остальное", пишет РИА Новости.