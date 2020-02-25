В посольстве РФ прокомментировали очередное «вмешательство в выборы в США»

По словам дипломатов, подобные выдуманные обвинения могут нанести отношениям между двумя странами.

Представители российского посольства в Вашингтоне дали комментарий в связи с очередным обвинением во вмешательстве в предстоящие выборы в США. Как передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление, дипломаты выражают глубокую озабоченность и предупреждают о вреде, который данные обвинения могут нанести отношениям между двумя странами.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей», — заявляют в посольстве.

В посольстве отмечают, что подобные выдуманные обвинения уже становятся плохой американской традицией.