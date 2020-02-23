Трамп хочет примирения России и Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что если Россия и Украина смогут "поладить", это будет хорошо для всего мирового сообщества.

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о своем отношении к взаимоотношениям России и Украины. Его ответ приводит пресс-служба Белого дома. Так, по словам президента США, он хочет, чтобы между Россией и Украиной наладились взаимоотношения. По его словам, если Россия и Украина "поладят" между собой, это будет "замечательно для всего мира", пишет ТАСС.