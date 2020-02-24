В МИД оценили сообщение о свидетеле запуска ракеты "Бук"

Нидерланды заявили о том, что существует свидетель, видевший запуск ракеты "Бук", которой был сбит малайзийский Boeing MH17.

В МИД России прокомментировали заявление прокурора Нидерландов Фреда Вестербоке о том, что у них есть свидетель, видевший запуск ракеты "Бук", в результате которого был сбит Boeing, принадлежащий малайзийским авиалиниям. Так, представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала балаганом подобное заявление.