В МИД оценили сообщение о свидетеле запуска ракеты "Бук"
Нидерланды заявили о том, что существует свидетель, видевший запуск ракеты "Бук", которой был сбит малайзийский Boeing MH17.
В МИД России прокомментировали заявление прокурора Нидерландов Фреда Вестербоке о том, что у них есть свидетель, видевший запуск ракеты "Бук", в результате которого был сбит Boeing, принадлежащий малайзийским авиалиниям. Так, представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала балаганом подобное заявление.
"Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень..." Противно. Из трагедии устроили балаган", — цитирует Захарову РИА Новости.
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