Минздрав Украины запретил передавать еду находящимся на карантине украинцам

В Минздраве опасаются попадания в санаторий некачественной еды, что может привести к распространению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил о запрете ведомства передавать продукты и готовую еду украинцам, проходящим режим карантина после эвакуации из Китая в санатории "Новые Санжары". По его словам, в санатории работает столовая, в которой готовят еду, в том числе и диетическую, для находящихся на карантине людей. Запрет передачи еды Ляшко объяснил боязнью Минздрава попадания в санаторий некачественных продуктов, которые могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, пишет РИА Новости.