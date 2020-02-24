Удод – приметная птица с неординарными повадками

Представитель пернатых с ярким оперением, узким удлиненным клювом и забавным хохолком, который раскрывается веером, имеет размеры от 25 до 29 см. Название небольшой птицы – удод.

Животное относится к семейству удодовые, отряду птицы-носороги и роду удоды. Размах крыльев представителя животного мира – 44-48 см.

Он заселяет центральные и южные территории Азии и Европы, а также Африку. Любимое место обитание удода – пастбища, саванны, луга и культивируемые ландшафты.

Необычное название пернатое получило из-за своего клича в брачный период, который звучит как «уп-уп» или «уд-од».

Молодой и зрелый удод в парке Дубая. Фото: wikipedia

Именно поэтому так и назвали птицу. На латинском наименование животного звучит как Upupa. Удод также издает и такие звуки, как щебетание, чириканье, хриплый свист и даже нечто похожее на мяуканье.

Самые примечательные приметы удода – рыжий хохолок с черными вкраплениями и клюв, равный длине практически всего тела.

Удод с насекомым. Фото: wikipedia

Эти пернатые способны подниматься на большую высоту. Например, они могут преодолеть Гималайские горы. Однажды участники экспедиции, поднимающиеся на Эверест, заметили ярких птиц на высоте больше 6 тысяч метров.

Животные подолгу пребывают на земле, добывая себе пропитание в виде насекомых. Наибольшая активность у них проявляется днем, а ночью они отдыхают в трещинах скал или дуплах деревьев.

У птенцов и самки имеется копчиковая железа, которая продуцирует особую жидкость, издающую неприятный запах. Во время опасности птица выпускает струю зловонного вещества, смешанного с пометом, во врага. Благодаря этому она спасает гнездо от разорения ласками или кошками.

Удоды – осторожные, но не пугливые представители фауны. Но, как правило, они сторонятся людей и улетают при их приближении.