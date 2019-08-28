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Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук

28.08.2019 23:49
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Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук

Лирохвосты или птицы-лиры (лат. Menura) обладают превосходной способностью имитировать не только природные, но и искусственные звуки окружающей среды.

В брачный период самец лирохвоста подражает целому ряду звуков птиц, дабы исполнить особую песню, чтобы привлечь самку. Эта сложная песня может содержать до 20 различных звуков птиц, а также звуки из окружающей среды, такие как автомобильный сигнал, электронные игрушки, скрип двери или звук бензопилы. Поют птицы на протяжении всего года, но больше всего в период размножения, зачастую на протяжении нескольких часов.

Лирохвост

Лирохвост получил свое имя благодаря уникальной форме перьев на хвосте, напоминающей музыкальный инструмент – лиру. Когда он координирует свою песню с танцем, как часть брачного ритуала, его хвост поднимается и красиво раскрывается для демонстрации самке.

Лирохвост

Даже в зимний период самец формирует и поддерживает кругообразную насыпь, взобравшись на которую он «поёт» и исполняет танец ухаживания. У одного лирохвоста может быть несколько потенциальных партнерш.

Строительством гнезда занимается самка. Она сооружает его из веточек, мха и листьев. В кладке всего одно яйцо, которое самка насиживает в течение 50 дней.

Лирохвост исконная австралийская птица, которая обитала здесь еще миллионы лет назад. Запечатлеть на камеру ее довольно трудно, поскольку она чрезвычайно пуглива. По этой же причине существует весьма мало информации о поведении этих птиц. Чувствуя приближение опасности, лирохвост останавливается и издает сигнал тревоги, а потом убегает или ищет убежище, в котором прячется и замирает.

Лирохвост

Питаются лирохвосты разнообразными насекомыми, улитками, личинками и червями, в их рацион входят также различные семена.

Род лирохвостов включает в себя 2 вида: Большой лирохвост (Menura novaehollandiae) и Альбертов лирохвост (Menura alberti).
Лирохвост не редко изображается в качестве символа либо эмблемы.

10 центов

К примеру, самец большого лирохвоста изображен на реверсе австралийской 10-центовой монеты.

Лирохвост подражает кукабарре (зимородку). Другие звуки: щелчок затвора фотоаппарата, флейтовая птица и т.д

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