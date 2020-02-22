Секретарь СНБО Украины лично проверит ситуацию в Новых Санжарах

22.02.2020 13:40 Комментарии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направился в поселок Новые Санжары, где размещены эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане.

По личному распоряжению президента Украины Владимира Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в полтавскую область, чтобы посетить санаторий "Новые Санжары", где размещены эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины и иностранных государств. Данилов лично проведет проверку ситуации с беспорядками, устроенными местными жителями из-за нежелания соседства с карантинным центром для эвакуированных, пишет РИА Новости.