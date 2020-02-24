Китайские ученые создали вакцину от коронавируса

Посол КНР в России рассказал о создании вакцины от коронавируса COVID-2019.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о скором окончании эпидемии коронавируса. По его словам, власти Китая смогли остановить распространение заболевания за пределами очага распространения инфекции - провинции Хубэй. Это свидетельствует о том, что в скором времени заболевание прекратится.

При этом, посол заявил о создании китайскими учеными вакцины от коронавируса, которая, тем не менее, требует доработки. Он также поблагодарил Россию за оказанную помощь и подтвердил готовность Китая вместе бороться с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.